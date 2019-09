Des militaires de la Mauritanie et du Polisario réunis à Tiris Zemmour

Premier contact officiel entre le Polisario et la Mauritanie du nouveau président Mohamed Ould Ghazouani. Il s’est produit mardi 17 septembre, dans la ville de F'Dérick relevant du territoire administratif de la wilaya de Tiris Zemmour située à l’extrême nord du pays.

La réunion a connu la présence de militaires et de sécuritaires des deux côtés, indique le média mauritanien Al Akhbar, qui cite des «sources officielles à Nouakchott». Elle a porté sur la «sécurisation des frontières et la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue», précise le même média.

La région frontalière est également la destination préférée de chercheurs d’or. Une activité qui agace l’armée mauritanienne. En août 2017, elle avait d’ailleurs déclaré la zone exclusivement militaire et interdite à l’accès des civils.