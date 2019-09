Espagne : Jaouad Tougane emprisonné après avoir récidivé

Un juge à Valence a décidé, mardi, de l’incarcération de l’athlète marocain Jaouad Tougane après une nième arrestation par la police espagnole pour vol. Le dernier en date qui lui a valu cette interpellation a été commis dimanche, dans un magasin d'électroménager.

Selon le média Las Provincias, le Marocain a accumulé un grand nombre d'arrestations et de plaintes pour le même motif depuis juin. De plus, il a fréquemment manqué à l'obligation de ne pas reproduire les faits. Le 11 septembre, la justice espagnole a suspendu sa peine de trois mois de prison, à condition qu'il ne commette pas de délit pendant trois ans.

Mais le spécialiste du 5 000 mètres a été pris en flagrant délit à Benimaclet, près de Valence. La valeur des objets n'excédant pas 400 euros, le jeune homme n'a pas été interpellé tout de suite, mais a dû laisser ses coordonnées. Peu de temps après, il a été arrêté par la police nationale dans un autre centre commercial.

Le gardien d'un magasin l'aurait retenu pour avoir volé un robot aspirateur et deux «talkies-walkies», d'une valeur totale de 430 euros, dimanche dernier, après avoir déjoué les systèmes de sécurité. Sa fuite a toutefois été enregistrée via la vidéosurveillance. Après son retour dans l'établissement, Tougane a été reconnu et arrêté par le gardien.

La police a également attribué à l'ex-athlète un vol dans la voiture de l'interprète qui l'avait assisté au cours d'une précédente arrestation. Après avoir été libéré en quittant le palais de justice la semaine dernière, Jaouad Tougane aurait en effet volé un ordinateur, une cassette et des lunettes dans le véhicule du traducteur.

Arrêté la semaine dernière, il a été relâché le lendemain sous conditions, notamment l’interdiction de se rendre au centre commercial Carrefour du centre commercial El Saler pendant trois ans et l’obligation de suivre un traitement de désintoxication.