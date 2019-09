Fernando Alonso attendu dans le royaume pour le Rallye du Maroc 2019

Le double champion du monde de F1 (2005, 2006), l’Espagnol Fernando Alonso, prendra part à la prochaine édition du Rallye du Maroc qui se tiendra du 03 au 09 octobre prochain, a annoncé cette semaine son équipe Toyota Gazoo Racing.

Le pilote automobile espagnol sera épaulé lors de cette épreuve par le pilote de motos Marc Coma, cinq fois champion du Rallye Dakar.

«Le prochain défi à relever pour Fernando et Marc dans le cadre de leur programme d'entraînement intensif sera le rallye du Maroc qui se déroulera du 3 au 9 octobre près de la ville de Fès», souligne un communiqué de Toyota Gazoo Racing.

Un des meilleurs pilotes automobiles de l’histoire, Alonso est double lauréat du championnat du F1 et des 24 Heures du Mans (2018, 2019). Il ne lui manque qu’une victoire aux 500 miles d’Indianapolis pour rejoindre le Britannique Graham Hill, seul détenteur de la «Triple couronne» automobile.

Le Rallye du Maroc est le premier rallye raid regroupant toutes les catégories (auto / camion / moto / quad / SSV) sur des parcours différents.

Finale de la Coupe du monde FIA de la discipline et du Championnat du monde Moto/Quads de la FIM, cette épreuve accueille les pilotes les plus prestigieux et de nombreux amateurs.