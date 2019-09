Près de 2 tonnes de chira incinérées à Laâyoune

Les services de l'administration des douanes de Laâyoune ont incinéré mardi 1,942 kg de chira ainsi que d’autres matières prohibées qui ont été saisies par les services des douanes, des éléments de la gendarmerie royale et de la police judiciaire dans la région.

L’ordonnateur par intérim des douanes et impôts indirects à Laâyoune, Bouâmatou Yahya, a indiqué que cette opération d’incinération et de destruction, qui s’est déroulée sous la supervision du parquet compétent, a concerné 471 paquets de cigarettes de contrebande, 183,7 kg de résine de cannabis, 37 kg de kif, 7 unités de bière et 1 480 litres d’eau de vie.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bouâmatou a relevé que l’opération de destruction, qui s’est déroulée en présence des membres de la commission spécialisée et composée des représentants des services de sécurités et des autorités locales à Laâyoune, a porté en particulier sur 731 grammes de cocaine, 25,73 kg de tabac à priser, 393 kg de maassel, 11,285 comprimés psychotropes, 7 narguiyeh, en plus de 2,350 de kirosène, 2,760 litres de super ainsi que d’autres produits de contrebande comme les boissons alcooliques et des produits électroniques (montres, stylos connecté et caméras).