Le RNI organise à Agadir la 3e session de l’université d’été de sa jeunesse

Le RNI organise, les 20 et 21 septembre à Agadir, la 3e session de l’université d’été de sa jeunesse. Environ 5.000 jeunes sont attendus à cette grande messe, indique le site officiel de la Colombe. Les prochaines élections législatives et les communales, de 2021 et 2022, feront l’objet de quatre ateliers, précise la même source.

L’édition de cette année offre également l’opportunité aux membres du parti de traiter des questions suivantes : l’amazighité, l’enseignement, la santé et le sport.

Cette université d’été se tient dans un contexte particulier marqué par les tractations autour du remaniement ministériel. On apprend d’ailleurs qu’en marge de ce grand rendez-vous, le bureau politique du RNI pourrait tenir une réunion à Agadir ; sa première après les vacances d’été.

L’année dernière, ce conclave a été l’occasion pour des RNistes de tirer à boulets rouges sur le PJD. S’en était suivi alors une vive réaction des islamistes.