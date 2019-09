Proma Industrie, première usine implantée en six mois au Maroc, selon Elalamy

L'usine Proma, spécialisée dans la conception et la fabrication de sous-ensembles et composants métalliques pour l'industrie automobile, a été implantée en six mois, un «record au Maroc», a souligné, mardi à Kénitra, le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Le groupe italien Proma a capitalisé un investissement de 320 millions de dirhams à Kénitra et prévoit d'investir autant dans ses futurs projets dans le Royaume, a indiqué M. Elalamy dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'inauguration de l'écosystème du Groupe Proma au Maroc.

Le ministre a fait savoir que l'inauguration de cette deuxième usine Proma à Kénitra reflète l'attractivité de la région et sa capacité à attirer de grandes entreprises internationales, notant que le projet demeure «stratégique» vu sa contribution importante au taux d'intégration au Maroc.

«Le ministère de l'Industrie fera en sorte à ce que l'usine se remplisse avec les commandes provenant à la fois de PSA et de Renault», a-t-il assuré, faisant part de la volonté des deux parties à créer une nouvelle usine avec un «nouveau record de 5 mois».

Pour sa part, le président du groupe Proma, Nicola Giorgio Pino, a fait observer que la construction de l'usine, d'une superficie totale d'environ 28 000 m² (une première phase de 19 000 m²), a débuté au troisième trimestre 2018, notant que des travaux d'extension de 8 900 m² sont déjà programmés et vont démarrer fin 2020 afin de répondre à l'augmentation de la production du groupe dans le Royaume.

Cette usine permettra la création de 121 postes d'emploi direct et un chiffre d’affaires annuel de 250 millions de dirhams à l'export.