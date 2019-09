Espagne : Les poussées xénophobes de Vox visent une jeune fille marocaine à Otura

Célébrant une fête locale, la ville d’Otura (Grenade) a désigné une jeune fille marocaine comme étant «la reine des soirées», s’attirant ainsi les foudres du parti Vox (extrême droite), auquel le conseil municipal a répondu, indique ce mardi le site Granada Hoy.

Sur sa page Facebook, la formation créée en 2013 a en effet posté une photo où l’on voit de dos la jeune fille coiffée de nattes. Vox accompagne sa publication d’un texte xénophobe dans lequel il se demande si «la commune gérée par le PSOE [Parti socialiste espagnol, ndlr] à la majorité absolue n’a pas trouvé une plus jolie fille qui soit espagnole pour la désigner reine des soirées».

Les réactions n’ont pas tardé, puisque le conseil municipal de la ville a condamné les propos de Vox et les a décrits lui-même comme «xénophobes et honteux». Il a exprimé sa solidarité à la concernée ainsi qu’à sa famille. L’indignation a également été exprimée par des habitants locaux et des proches de la «reine d’Otura», de nationalité espagnole et qui vit dans le pays depuis deux ans.

«Cette fille est ma nièce, d’origine marocaine, mais elle vit en Espagne et elle a la nationalité espagnole (…) elle est belle et intelligente, d’où qu’elle vienne», a écrit la tante de la fille. Ce mercredi, l’antenne locale du parti Vox a fini par supprimer sa publication sur Facebook.