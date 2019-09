Rabat accueille la 2e session du Dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni

La première session du Dialogue stratégique entre les deux pays avait été co-présidée par les deux chefs de la diplomatie : Nasser Bourita et Boris Johnson, l’actuel Premier ministre britannique. / DR

Rabat accueille demain la 2e session du Dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni, nous confie une source diplomatique. A ce rendez-vous, la délégation britannique sera conduite par Andrew Murrison, secrétaire d'Etat chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et Conor Burns, secrétaire d'Etat au Commerce international. Celui-ci se trouve aujourd’hui à Alger, où il a déjà rencontré la ministre de l’Industrie et des Mines, indique l’APS.

On apprend que le ministre marocain des Affaires étrangères présidera la cérémonie d’ouverture de la réunion du mardi 17 septembre. Ensuite, il cédera les commandes à Mme Mounia Boucetta.

La n°3 de la diplomatie marocaine suit ce dossier, et ce, depuis les premiers jours de sa nomination à ce poste en avril 2017. Elle avait d’ailleurs rencontré, en février 2018 à Rabat, Andrew Murrisson, alors envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le Commerce avec le Maroc et la Tunisie.

La première session du Dialogue stratégique entre les deux pays s’est tenue à Londres, en juillet 2018, alors co-présidée par les deux chefs de la diplomatie : Nasser Bourita et Boris Johnson, l’actuel Premier ministre britannique.