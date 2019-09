Najat Aatabou présentera une émission sur MBC 5, le dernier né du groupe MBC dédié au Maghreb

La compositrice et icône de la chanson marocaine Najat Aatabou. / Ph. DR

Dans le cadre de la mise en pratique de son plan quinquennal d’expansion et de croissance, le Groupe MBC a annoncé la semaine dernière le lancement de MBC5, sa nouvelle chaîne satellitaire dédiée aux pays du Maghreb.

Le lancement de MBC5 sur satellite aura lieu le samedi 21 septembre au soir et sera marqué par la diffusion du premier épisode de la cinquième saison de «the Voice» (en exclusivité sur MBC5 pour le public du Maghreb), indique un communiqué du groupe cité par le média tunisien Espace Manager. Une édition où les Marocains découvriront la diva marocaine Samira Said en tant que nouvelle coach de ce programme.

La surprise du lancement de MBC5 est l’émission qui sera présentée par Najat Aatabou. Compositrice et icône de la chanson marocaine, célèbre au Maroc comme à l’étranger, elle présentera l’émission «Jalassat maa Najat». «Il s’agit d’un programme social-Entertainment présenté par la chanteuse marocaine Najat Aatabou», poursuit le communiqué.

«Les programmes de MBC5 seront diversifiés et se concentreront sur des productions maghrébines et arabes. Plusieurs nouveaux projets et productions suivront dans un futur proche afin de compléter la palette d’émissions de départ», conclut le communiqué.