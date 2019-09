Insolite : Une agence Wafacash en Syrie ? La preuve par Netflix

La scène du sixième et dernier épisode de la mini-série The Spy où l'on voit des panneaux de Wafacash, Western Union et MoneyGram. / Ph. DR

L’agence Wafacash dispose-t-elle d’une agence en Syrie ? C’est à cette question ironique que plusieurs internautes marocains se sont intéressés, au lendemain de la diffusion, sur la plateforme américaine Netfix, de la mini-série The Spy, tournée au Maroc.

En effet, dans le sixième et dernier épisode de cette série, des panneaux de Wafacash, Western Union et MoneyGram apparaissent clairement dans l’une des rues. Si le décor est censé représenter une ville syrienne, la série a été tournée à Casablanca, Fès, Rabat et Meknès.

Dans cette même scène, les plus avertis remarqueront un peu plus loin, un panneau lumineux avec des couleurs orange, jaune et noir… soit le logo d’Attijariwafa Bank.

Et à ces petites erreurs du décor s’ajoutent aussi des petits discours entre figurants qui trahissent le réel lieu du tournage. Dans certains épisodes de cette série, des figurants auraient même crié «on est au Maroc», en darija, selon des internautes ayant terminé la série.

Je viens de finir The Spy, si on met de côté le côté propagande "les israéliens c'est les plus intelligents, les syriens étaient débiles":

les +: Sasha Baron Cohen excellent dans un rôle sérieux

les - : les détails dans les décors et les figurants qui crient qu'on est au Maroc — Jean Paul (1-0) ساخط (@NumeroLmou9ana3) 15 septembre 2019

The Spy raconte l’histoire d’un secrétaire israélien du nom d'Eli Cohen qui devient agent secret du Mossad et s'infiltre en Syrie, dans les années 1960, pour une dangereuse mission au long cours.