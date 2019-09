Belgique : Les naturalisations concernent majoritairement les Marocains

En Belgique, 20 000 étrangers ont été naturalisés pendant les six premiers mois de l’année en cours, selon les récents chiffres de l’agence de statistique belge Statbel, publiés en septembre. Ces derniers montrent que les Marocains sont les plus nombreux à bénéficier de cette procédure, en plus des ressortissants afghans, qui acquièrent la nationalité belge.

Ces données citées par le média belge Sceptr indiquent que depuis 2014, le nombre de naturalisations a augmenté. «En 2014, 18 726 étrangers ont obtenu la nationalité belge. Ils sont 27 071 en 2015, 31 095 en 2016 et 38 048 enregistrés en 2017», indique la même source, faisant état d’une courbe positive en termes d’évolution de l’octroi de la nationalité.

Cependant, cette la hausse semble légèrement avoir diminué en 2018, pour reprendre son élan depuis le début de 2019, avec une augmentation de 10% par rapport à l’année dernière. Le média indique que les citoyens marocains sont les premiers de ce classement, devançant ainsi plusieurs nationalités, dont les Afghans.

Ces chiffres font écho aux récentes statistiques d’Eurostats concernant l’ensemble de l’Union européenne, à l’échelle de laquelle les Marocains occupent là encore la tête du classement en termes de naturalisation. Depuis 2012, les nationaux dominent la liste des étrangers les plus naturalisés en Europe. De ce fait, ils représentent 8% de l’ensemble des personnes ayant acquis la nationalité d’un pays européen jusqu’en 2017.

Sur le plan de tout le territoire de l’Union européenne, les Marocains sont suivis des Albanais (7%), des Indiens et des Turcs (4% chacun).