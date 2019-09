Italie : Deux carabiniers roués de coups par un Marocain

Un Marocain âgé de 25 ans a agressé, dimanche, deux carabiniers qui tentaient de l’arrêter à Airuno, une ville de la province de Lecco (Lombardie), en Italie.

Selon Il Giorno, les deux victimes ont interpelé le Marocain, à bord d’un scooter T-Max et qui attendait un client pour lui fournir de la drogue. Le jeune homme de 25 ans les aurait immédiatement attaqués, avec des coups de poings et de pieds et même des morsures.

Gagnant en force après un dur combat au corps à corps, sans que les deux carabiniers puissent parvenir à contrer cette fureur et son physique puissant, l’homme finit par s’échapper.

Les deux hommes terminent la nuit à l’hôpital, avec un pronostic de quelques semaines d'arrêt de travail à cause de traumatismes liés aux coups reçus. Ils auraient toutefois réussi à arracher au Marocain un sac à dos avec plusieurs doses de cocaïne, mille euros en espèces pour la collecte de la soirée d'"affaires" et quelques téléphones».

Le sac à dos contenait aussi des documents prouvant que le Marocain résidait en Italie sans permis de séjour valide. Par ailleurs, sa moto reste sous séquestre, conclut Il Giorno.