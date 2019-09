19e édition du Festival L'Boulevard à Casablanca : Une soirée rock et metal pas comme les autres

Musicalement dédiée aux amateurs de rock et de metal, la deuxième journée de la compétition Tremplin de la 19e édition du Festival L’Boulevard s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.

«Le stade du R.U.C. ne manquait pas d’allure : les metalheads et cosplayers y ont fièrement arboré leurs looks caractéristiques. Cheveux longs ou crêtes courtes, vestes cloutées ou t-shirts à l’effigie de leurs groupes préférés, maquillages gothiques ou romantiques, les jeunes metalleux auraient presque pu passer inaperçus, tant les cosplays se sont imposés», indique ce dimanche un communiqué des organisateurs.

Comme prévu, la compétition Tremplin dans la catégorie rock/metal a démarré à 17h30, donnant à voir six groupes rugissants. «Venus de Kelaât M’gouna, Fès, Tanger, Azemmour/El Jadida et Casablanca, les lauréats de cette 19ème édition ont brillé par leurs performances, dévoilant un niveau de maîtrise et des qualités indéniables», poursuit le communiqué. Et de rappeler que le jury devra néanmoins départager les formations et n’en sacrer que deux, dont les noms seront dévoilés ce dimanche, lors de la remise des prix.



Quant à la soirée, les groupes invités ont gâté le public en énergie et en générosité. Added Color, Krav Boca, Vicious Vision ou encore Acyl se sont succédés sur scène pour offrir au public des shows mémorables.

L’espace souk a, quant à lui, accueilli, dès 16:30, les acrobates aguerris et les circassiens de la compagnie Colokolo.