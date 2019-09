Remaniement ministériel : «Il n’y a pas de blocage», assure El Othmani

Le remaniement ministériel s’est invité à la cérémonie de lancement de la «Fondation Dr Abdelkrim Al-Khatib pour la Pensée et les Etudes», vendredi soir à Rabat.

«Nous travaillons et il n'y a pas de blocage», a précisé Saad-Eddine El Othmani. Le prochain gouvernement «verra le jour dans les délais promis», a-t-il affirmé

«Nous donnerons un nouveau sens et un nouveau cycle au rayonnement de l'action politique», a promis encore El Othmani. Et de lancer un appel en direction des militants des partis politiques, les invitant à «s'accrocher aux valeurs de transparence et placer l’intérêt de la nation au dessus des intérêts partisans étriqués», rapporte le site officiel du PJD.

L’annonce de la composition d’El Othmani II est une question de jours, pressée par l’échéance de l’adoption par l’exécutif du projet de loi de finances 2020 et la présentation ensuite de ses grandes lignes en conseil des ministres, avant la rentrée parlementaire prévue le 2e vendredi d’octobre.