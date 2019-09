Le PJD intègre des figures non-islamistes au bureau de la Fondation Abdelkrim Al-Khatib

Le PJD n’a pas pu prendre le contrô’e exclusif sur la «Fondation Dr Abdelkrim Al-Khatib pour la Pensée et les Etudes». Le bureau de l’instance, qui a vu le jour le vendredi 13 septembre à Rabat, n’est pas réservé aux islamistes, contrairement aux fondations Allal El Fassi et Aziz Belal, chasses gardées respectives des membres de l'Istiqlal et du PPS.

Si Saad-Eddine El Othmani a été désigné président, plusieurs figures appartenant à d’autres formations politiques siègent à la dite fondation, tels Moulay Ismail Alaoui, ancien secrétaire général du PPS et Abderrahmane El Cohen, chef du Parti de la Réforme et du Développement. Par ailleurs, Omar El Khatib, le fils d’Abdelkrim Al-Khatib, a été propulsé 2e vice-président de la fondation alors que Lahcen Daoudi est nommé 1er vice-président.

Cette répartition des postes confirme les informations ayant circulé quelques semaines auparavant sur les tractations entre la direction de la Lampe et certaines parties qui avaient exprimé des craintes quant à une éventuelle volonté des PJDistes de s’approprier l’héritage et le combat de Dr Al-Khatib pour la libération du Maroc et de l’Afrique du colonialisme.

Le roi Mohammed VI a d'ailleurs adressé un message aux participants dont lecture a été donné par Saad-Eddine El Othmani en personne. «Feu Abdelkrim Al-Khatib est l’un des chefs historiques du Mouvement de résistance et de l’Armée de libération, estimés pour leur patriotisme sincère et leur lutte acharnée pour la liberté et l’indépendance du Maroc, pour la défense des symboles sacrés, des constantes de la nation marocaine», a écrit le souverain.

Abdelkrim Al Khatib est connu pour avoir, en 1997, facilité l’entrée à la Chambre des représentants aux islamistes du Mouvement Unicité et Réforme. Pour se faire, il les avait placé sur les listes de son parti le Mouvement populaire démocratique constitutionnel, créé en 1967 d’une scission avec le Mouvement populaire de Mahjoubi Aherdan.

Une année plus tard le MPDC disparait définitivement de la scène politique pour laisser place au PJD. Al-Khatib avait pris alors les commandes de la nouvelle formation de 1998 à 2004.