Inondations : La circulation rétablie sur la route régionale reliant Boumalne Dades à Msmrir

La circulation a été rétablie sur la route régionale n°704 reliant Boumalne Dades à Msmrir après dégagement des blocs et débris rocheux dus aux éboulements causés par les écoulements et les crues des oueds, a indiqué samedi le Ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau dans un communiqué.

La circulation avait été interrompue sur cette route après les fortes averses orageuses qu’a connues la province de Tinghir dernièrement.

Le ministère appelle aussi les usagers de la route souhaitant avoir pour plus d’information à contacter la direction des Routes (0537 711 717) ou se rendre sur son site web.