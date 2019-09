Une semaine culinaire thaïlandaise du 19 au 26 septembre dans plusieurs villes du royaume

La semaine culinaire thaïlandaise au Maroc aura lieu du 19 au 26 septembre dans plusieurs villes, a indiqué samedi l'Ambassade royale de Thaïlande à Rabat.

Initié par l'ambassade en collaboration avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), la Fédération marocaine des arts culinaires (FMAC) et le Centre de qualification professionnelle hôtelière de Touarga, cet événement s’inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre le Royaume de Thaïlande et le Royaume du Maroc, indique la représentation diplomatique dans un communiqué.

Pour animer cet événement, l’ambassade a invité des chefs cuisiniers thaïlandais de haute renommée et des formateurs, professant respectivement à l’Institut national de l’alimentation de Thaïlande et à l’université de Rajabhat Suan Sunantha de Thaïlande, fait-on savoir.

Les chefs et les formateurs en question auront pour mission de faire des démonstrations live, de l’art de la cuisine thaïlandaise dans son authenticité et de la décoration de table à un large éventail de professionnels marocains compétents, en cours de formation ou déjà formés, des secteurs public et privé.

Les ateliers de démonstrations de cuisine Thaïlandaise et arts de la table thaïlandais, seront ouverts aux professionnels de la cuisine thaï, ainsi qu’aux personnes désireuses de découvrir l’art de table thaïlandais. Ils auront lieu le 20 septembre, à Témara, le 21 septembre à Rabat, les 23 et 24 septembre à Casablanca et les 25 et 26 septembre à Marrakech.