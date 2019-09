Maroc : Un homme arrêté à Tanger pour possession et trafic d'héroïne

La brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Béni Makada à Tanger a procédé, vendredi, à l'arrestation d'un individu âgé de 31 ans, pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic d'héroïne.

Les investigations et recherches menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir deux kilos d'héroïne et une somme de 198 710 dhs soupçonnée provenir du trafic de drogue et des psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour notamment identifier ses liens éventuels à l’échelle nationale et internationale, conclut la même source.