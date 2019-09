CIH : Le résultat d’exploitation à fin juin affecté par les frais généraux et le coût du risque

CIH Bank a réalisé durant le premier semestre 2019 un résultat net part du Groupe (RNPG) de 151,2 millions de dirhams (MDH), en retrait de 47,7% par rapport à la même période de l'année précédente, a annoncé le PDG de la banque Lotfi Sekkat.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé ressort, quant à lui, à plus de 1,195 milliard de dirhams (MMDH) en juin 2019, en progression de 6,8% par rapport à juin 2018, suite à l’appréciation notamment du résultat des opérations de marché, a-t-il indiqué lors de la conférence de presse de présentation des résultats semestriels du CIH.

En social, le PNB de CIH Bank a évolué de +4,1%, tandis que le résultat net s'est établi à 200,4 MDH en baisse par rapport à juin 2018 sous l’effet de la baisse des produits non courants. Retraité des éléments non courants de 2018, l’évolution s’afficherait à +15,7%.

Quant au résultat d’exploitation, il s'est établi à 238,5 MDH, soit -25,3% par rapport à fin juin 2018, affecté par des frais généraux et du coût du risque, a expliqué le PDG, notant que les frais de gestion ont augmenté de 14,5%, reflétant ainsi «l’effort des dépenses et investissements consentis pour atteindre un nouveau palier en matière d’innovation, de proximité vis-à-vis de la clientèle et de qualité de service». En ce qui concerne le coût du risque, il s'est élevé à 169,5 MDH contre 111,5 MDH en juin 2018, traduisant la volonté de la banque de couvrir certains dossiers de manière prudente et prospective. Le taux du coût du risque s'est établi à 0,33% en consolidé et reste dans le standard du marché.

Au volet faits marquants, la première moitié de 2019 a été marquée notamment par l'enrichissement de l’offre adressée à la clientèle et le lancement de nouvelles fonctionnalités CIH Mobile et CIH Net à travers les Smart services, la confirmation de la certification du système de management de la qualité lié aux processus bancassurance, monétique, financement des entreprises & crédits immobiliers par la norme ISO 9001-2015 et par l'ouverture de 10 nouvelles agences.