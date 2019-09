Maroc : Les chargeurs et batteries pour téléphones portables passés au crible

Une campagne de contrôle de la conformité des chargeurs et des batteries pour téléphones portables présents sur le marché local a été initiée le 11 septembre, menée par le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, et le ministère de l’Intérieur.

Un communiqué du ministère de l’Industrie, parvenu ce vendredi à Yabiladi, indique que des échantillons sont prélevés dans les points de vente pour tester leur sécurité dans des laboratoires agréés.

La même source précise que les contrôles ont pour objectifs de protéger le consommateur en vue d’éviter les accidents découlant de l’utilisation des chargeurs et batteries ; sensibiliser les distributeurs de ces produits, y compris les détaillants, sur leurs obligations légales et réglementaires ; améliorer les pratiques commerciales des produits visés ; instaurer une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Ces opérations de contrôle ont permis de refouler au total plus de 300 000 unités non conformes durant les huit premiers mois de 2019, dont une cargaison comprenant 159 000 chargeurs non conformes au niveau du poste frontalier de Guerguerate.

Le ministère et la Direction de la Douane ont déjà entamé, fin août, des investigations sur les autorisations d’importation des chargeurs de téléphones portables déclarés lors des deux dernières années, selon des sources médiatiques.

Ces décisions interviennent alors que les autorités locales à Sidi Allal El Bahraoui avaient indiqué que l’incendie ayant coûté la vie à la petite Hiba, brûlée vive début août, a été provoqué par un chargeur de téléphone mobile de mauvaise qualité.