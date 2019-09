Maroc : Deux MRE décèdent dans un grave accident de la route

Deux hommes d’origine marocaine ont perdu la vie dans un accident de la route au Maroc, survenu dans la nuit de mardi à mercredi, indique le journal régional Vosges Matin.

La voiture dans laquelle ils se trouvaient a violemment percuté un camion, alors qu’ils avaient pris la route pour Tanger. Deux autres passagers sont dans un état critique.

Parmi les jeunes décédés figure Hakim Rofqui, âgé de 23 ans. Ce footballeur avait été formé à Remiremont et était parti vivre à Epinal. Le second s’appelle Jamel et vivait à Eloyes.

Les proches des deux victimes se sont retrouvés ce mercredi à Remiremont pour leur rendre hommage. Vosges Matin précise également qu’une cagnotte pour les familles des victimes a été lancée, générant près de 7 800 euros de dons hier à la mi-journée.