Belgique : La comédienne marocaine Sophia Hadi revisite avec brio «La chute» de Camus

La pièce de théâtre «La chute», adaptée du roman éponyme d'Albert Camus par la comédienne Sophia Hadi et le dramaturge Nabyl Lahlou, a été donnée en représentation, jeudi soir, au Théâtre Molière à Bruxelles.

Cette pièce est interprétée sous forme de monologue par Sophia Hadi. Elle revisite avec brio un texte profond et fort qui soulève plusieurs questionnements sur la complexité de l'être humain et les méandres tortueux de son âme, à travers la longue confession de Jean-Baptiste Clamence, un personnage intriguant et obscur.

Ancien avocat parisien issu de la bourgeoisie française, dont la vie a basculé le jour où une femme se noie dans la Seine sous ses yeux sans qu'il puisse la secourir, Jean-Baptiste Clamence, rongé par la culpabilité, ne cesse de ressasser cet événement tragique qui le mène tout droit vers la chute.

«J'ai passé plusieurs mois à travailler l'adaptation et ensuite, l'interprétation. Après une première version de 2h30, j'ai dû réduire la durée de la pièce de 50 minutes, ce qui est très difficile parce qu'on a envie de tout garder tellement le texte de Camus est fort et puissant», explique la comédienne dans une déclaration à la MAP.

«Au fil des représentations (près de 40 au total) depuis 2013, on nuance plus, on a une plus grande maîtrise du personnage dont on arrive à s'en emparer jusqu'à s'en détacher. C'est là que toutes les subtilités apparaissent», relève-t-elle. Magistrale de bout en bout aussi bien en termes d’interprétation, de gestuelle et de diction, Sophia Hadi a conféré une grande force au texte de Camus, faisant ressortir la beauté des verbes et la résonance des mots.

Après un franc succès au Maroc, la Chute, donnée en représentation à Bruxelles grâce au soutien du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, a conquis l’assistance qui a salué avec une standing ovation la performance remarquable de Sophia Hadi et la mise en scène tout en justesse de Nabyl Lahlou.