Liste du terrorisme mondial : Quatre Marocains blacklistés par les Etats-Unis

Le département d’Etat américain a désigné 12 dirigeants d’organisations affiliées à Daech et au Hezbollah libanais comme étant des chefs terroristes, à la suite d’un mot d’ordre publié mercredi par le président Donald Trump, rapporte Al Ahdath Al Maghribiya de ce vendredi.

Dans un document annexe, Washington vient de réactualiser cette décision, que l’administration américaine avait prise sur la base des rapports de la CIA et du FBI, en inscrivant de nouveaux noms à cette liste du terrorisme mondial.

Il s’agit du terroriste marocain Anas El Aboubi, qui se trouve actuellement en Syrie après avoir rejoint Daech en 2013. Selon les rapports des renseignements italiens, El Aboubi a commencé à se radicaliser en 2012, au moment où il est devenu célèbre dans le milieu du rap italien sous le pseudo «MS Khalifa». Les autorités italiennes l’avaient arrêté en juin 2013 avant qu’il ne parvienne à fuir vers la Syrie.

Le deuxième terroriste marocain qui figure sur cette liste noire est Abdallah Hamch, alias «Abou Souleymane le Français». Il serait le commandant du bataillon Tarek Ibn Zyad, formé par 300 combattants étrangers affiliés à Daech et dont le nom circule depuis les attentats terroristes perpétrés le 3 novembre 2015 à Paris.

Il s’agit aussi, selon le journal cité par Le 360, du Salah Abdeslam, impliqué dans les attentats de Paris et l’attaque de l’aéroport de Bruxelles, et de Mohamed Abrini, accusé de planification et de participation aux attentats de Paris et Bruxelles.