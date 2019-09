Le Maroc abritera la prochaine Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme

Le Maroc a été choisi, jeudi à Saint-Pétersbourg, comme pays hôte de la 24e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme en 2021.

Le Maroc a été choisi à l’issue d’un vote des 107 délégations participant à la 23e Assemblée générale de l’OMT avec 76 voix, contre 15 pour les Philippines, 13 pour le Kenya et 4 abstentions.

Suite à cette élection, le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Mohamed Sajid a souligné la «fierté du Maroc d’avoir recueilli la confiance des délégués de l’OMT», ajoutant dans une déclaration à la MAP que ce vote représente une «distinction de plus» pour le Maroc.

«Cette victoire démontre également la place de choix qu’occupe le royaume dans le domaine du tourisme, grâce notamment à son développement et à sa stabilité», a souligné le ministre.

Il a relevé que ce vote remporté par le Maroc représente également une victoire pour le continent africain, remerciant les pays qui ont soutenu la candidature du royaume. La 23e Assemblée générale de l’OMT a pour objectif de discuter des tendances les plus importantes dans le développement du tourisme mondial et des moyens de garantir une croissance stable et régulière du secteur dans les quatre coins du monde.

Plus de 1 100 participants à cet événement ont débattu de sujets tels l’éducation et l’emploi dans le tourisme, l’innovation et le développement durable, le tourisme inclusif et accessible, le rôle de l’intelligence artificielle et la lutte contre le réchauffement climatique.