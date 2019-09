Palestine : Le Maroc condamne les déclarations de Netanyahu

Le Maroc a condamné les dernières déclarations du premier ministre israélien concernant l’annexion de la vallée du Jourdain et le nord de la Mer Morte.

Le royaume a qualifié ces propos «d’escalade dangereuse et de menace d’une nouvelle violation du droit international et des résolutions de la communauté internationale, qui est à même de torpiller tous les efforts inlassables visant à parvenir à une solution juste et globale au conflit palestino-israélien», indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans un communiqué.

A cette occasion, Rabat a réaffirmé «son soutien constant et continu au peuple palestinien et son rejet de toute atteinte à ses droits inaliénables, à leur tête l’établissement d’un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est comme capitale».

Le Maroc a appelé «la communauté internationale, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité, à agir en urgence pour empêcher la violation de ces droits, afin de préserver les chances de réalisation de la solution à deux États et de garantir la sécurité et la stabilité dans la région», conclut le communiqué.

Mardi 10 septembre, Benjamin Netnayahu en plein campagne pour les législatives du 17 septembre a promis d’annexer le nord de la Mer morte et les colonies juives, situées en Cisjordanie. Un territoire qui, en principe, appartient à l’Autorité palestinienne en vertu des Accords d’Oslo du 13 septembre 1993.