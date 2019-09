Année scolaire : Le roi rompt avec une tradition observée depuis des années

Le roi Mohammed a repris, jeudi, ses activités officielles. Le souverain a ainsi lancé l’ouverture de l’année scolaire 2019-2020 depuis le centre de formation dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme, sis quartier Guich Loudaya à Témara.

«Sa Majesté le Roi a visité des ateliers du Centre de formation dans les métiers de l’hôtellerie et du tourisme, réalisé en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et inauguré par le Souverain le 15 juillet 2014», a indiqué l'agence officielle MAP.

A cette occasion, la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha a présenté un exposé devant le souverain sur l’état d’avancement du programme des Cités des métiers et des compétences (CMC), présenté devant le souverain le 4 avril.

Dans la droite ligne des discours du 20 août de 2018 et 2019

D’habitude, le roi Mohammed VI préside annuellement de telles cérémonies à partir d’écoles publiques, souvent consacrées à l’enseignement primaire. Le prince héritier, Moulay El Hassan n’avait d’ailleurs pas dérogé à cette règle en 2017, lorsqu’il avait donné le coup d’envoi de l’année scolaire 2017-2018 depuis une école située à l'arrondissement Hassan à Rabat.

Ce changement marque ainsi une rupture avec une tradition observée depuis des années dans de pareilles circonstances. Il est une preuve de plus du pari de Mohammed VI sur la formation professionnelle en vue de garantir de l’emploi aux jeunes. Elle s’inscrit, en effet, en droite ligne avec les allocutions royales prononcées notamment à l’occasion de la commémorant des fêtes de la Révolution du Roi et du Peuple de 2018 et 2019 ainsi que lors de l’inauguration de l’année parlementaire de 2018.

«La promotion de la formation professionnelle est désormais une nécessité impérieuse, non seulement pour créer de nouveaux emplois, mais aussi pour mettre le Maroc en capacité de relever les défis de la compétitivité économique, d’être en phase avec les nouvelles évolutions mondiales survenues dans divers domaines», a-t-il précisé le 20 août 2019.

Depuis cinq mois, le Maroc s’est doté d’une feuille de route relative à la formation professionnelle, prévoyant la création dans chacune des 12 régions du royaume d’une cité des métiers et des compétences. D’ailleurs, les présidents des conseils des régions étaient invités à prendre part à la cérémonie du lancement de l’année scolaire 2019-2020.