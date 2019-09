Les Philippines et le Maroc scellent un accord de services aériens

Des vols directs entre les Philippines et le Maroc seront bientôt ouverts après que le ministère des Transports (DOTr) de cet Etat insulaire a signé un accord avec des responsables marocains.

Selon le média Global Nation, le ministère et les responsables marocains se sont réunis à la Direction générale de l’aviation civile à Rabat, les 4 et 5 septembre derniers pour sceller un accord de services aériens (ASA).

Dans un communiqué, le département des Philippines a déclaré que l’accord ouvrirait la voie aux transporteurs respectifs des deux pays pour «organiser des vols quotidiens à destination et en provenance de leurs territoires respectifs, ce qui se traduirait par une augmentation supplémentaire des chiffres du tourisme et un renforcement des relations économiques et sociales».

Les deux parties ont également signé un protocole d’accord qui accordera «des droits de trafic de troisième et de quatrième liberté complets pour les passagers et les marchandises, ainsi que d’autres détails opérationnels pour leurs transporteurs désignés respectifs», poursuit-on. L’accord est le 7ème du genre pour les Philippines dans la région, conclut le média.