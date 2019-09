Casablanca accueille son 12ème marathon international le 6 octobre prochain

La 12ème édition du marathon international de Casablanca se déroulera le 6 octobre prochain, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Grâce aux quatre épreuves programmées (marathon, semi-marathon, 10 km et kids run), «tout un chacun, quel que soit son âge et ses performances, est invité à faire partie de cette grande fête du sport dans la région», espèrent les organisateurs.

Par le choix d’un parcours qui démarre au mythique Complexe Mohammed V et traverse les hauts lieux de la ville, le marathon mettra en valeur la beauté architecturale de cette cité et rappellera à tous que les valeurs prônées par le sport, notamment l’ambition, la solidarité et le vivre ensemble, sont inscrites dans l’ADN de Casablanca.

Le marathon, le semi-marathon, les 10 km et la kids run sont ainsi une façon originale pour tous les participants de (re)découvrir et s’approprier la ville de Casablanca. Ils sont aussi une occasion d’encourager la pratique du sport de manière ludique, en famille ou entre amis.

Lieu de passage incontournable pour l’ensemble des coureurs, «le village» prendra à nouveau ses marques sur l’esplanade du complexe Mohammed V, à proximité de la ligne de départ de la course. Gratuit et ouvert à tous, le village du marathon international de Casablanca sera accessible dès le 1er octobre entre 10h00 et 20h00. Les coureurs déjà inscrits sur le site de l’événement ou sur l’application Casa Marathon, pourront y retirer leur dossard et leur kit participant.

Toutes les informations concernant l'événement sont, à nouveau, disponibles sur l’application gratuite «Casa Marathon». Elle propose, entre autres, un formulaire de pré-inscription, les parcours affichés sur une carte interactive et un programme d’entraînement Casa Coach pour assurer la motivation de chacun. De plus, les épreuves pourront y être suivies en temps réel, ainsi que les classements finaux par épreuve.