Marhaba 2019 : 2,5 millions de passagers ont transité par les ports de Tanger, Nador et Al Hoceima

Un total de 2,5 millions de passagers et 600 000 véhicules ont transité durant la période du 05 juin au premier septembre, dans les deux sens à travers les quatre ports concernés par l'opération Marhaba 2019, a annoncé le ministère de l’Equipement, du transport de la logistique et de l’eau.

Le port de Tanger Med a maintenu sa position pionnière en captant 55% du trafic global des passagers et 66% du trafic global des véhicules, suivi par le port de Tanger Ville qui a réalisé 27% du trafic passager et 17% pour les véhicules, précise le ministère dans un communiqué.

Le port de Nador, quant à lui, a enregistré 16% du trafic global des passagers et 16% pour le trafic véhicules, alors que la part du trafic au niveau du port d’Al Hoceima s’est maintenue à 1% du trafic global, ajoute la même source.

Les pics durant la phase entrée de l’opération Marhaba ont été enregistrés le 4 août au port de Tanger Med avec 32 330 passagers et 8 290 véhicules, et au port de Tanger Ville (8 681 passagers et 1 586 véhicules) et le 28 juillet au port de Nador (10 196 passagers et 2 388 véhicules), tandis que le port de Al Hoceima a enregistré 1 225 passagers le 29 juillet et 268 véhicules le 9 août.

Quant à la phase retour, le pic a été enregistré le 28 août avec 34 283 passagers et 7 535 véhicules ayant quitté le port de Tanger Med. En ce qui concerne le port de Tanger Ville, la journée pic a été enregistrée le 23 août avec 10 484 passagers et 1 906 véhicules. Le port de Nador, quant à lui, a connu un pic le 25 août, avec 10 701 passagers et 2 254 véhicules ayant quitté le port en question.