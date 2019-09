Rabat : Sit-in de soutien à la journaliste Hajar Raissouni

Un collectif de citoyens appelle à une manifestation de soutien à la journaliste Hajar Raissouni, lundi 9 septembre à 13 heures, devant le tribunal de première instance de Rabat, où se tiendra le procès, indique le collectif dans un communiqué.

«Nous, citoyennes et citoyens concerné(e)s par la situation actuelle des droits et des libertés, et en particulier de la situation des femmes au Maroc, témoignons notre soutien à Hajar Raissouni et sommes consternés par l’affaire qui l’implique ; dénonçons fermement les raisons et les conditions de son arrestation, ainsi que les pratiques de certains supports de presse en ce qui concerne la médiatisation de cette affaire ; réclamons la libération immédiate de Hajar Raissouni, son fiancé, les médecins et personnel soignant impliqués», écrit le collectif.

Ce dernier dénonce notamment «l’instrumentalisation politique de lois qualifiées par le code pénal marocain d’atteinte aux mœurs, comme moyen de pression et d’entrave aux droits civils et politiques des citoyennes et citoyens et en l’occurrence des journalistes et activistes».

Pour rappel, la jeune journaliste a été arrêtée samedi 31 août dans la rue à sa sortie d’une clinique médicale à Rabat, avec son fiancé de nationalité soudanaise, son médecin et les deux assistants de ce dernier. Ils ont été mis en détention provisoire à la prison d’El Arjat sur décision du procureur du roi en attendant qu’ils soient jugés le 9 septembre pour «débauche», «d’avortement illégal» et de «participation à un avortement illégal».