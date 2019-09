Hooliganisme : 19 ultras arrêtés à Salé pour dégradation de biens publics et privés

Les éléments de la sûreté nationale de la ville de Salé ont arrêté, samedi, 19 individus dont 12 mineurs, appartenant à une faction de supporters d'un club sportif, pour leur implication présumée dans des actes de hooliganisme, de dégradation de biens publics et privés et de menace à la sécurité et à la quiétude des citoyens.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dimanche, que ces individus ont été arrêtés après avoir endommagé des biens publics et privés au niveau du quartier El Mkinissia, et gravement menacé la sécurité des citoyens.

Les mis en cause portaient des masques pour dissimuler leurs données identitaires, et répétaient des expressions incitant à commettre des crimes et des infractions à l'encontre des personnes et des biens.

Selon la même source, les suspects s'étaient rassemblés sur la voie publique dans le cadre de l'ultra auquel ils appartiennent, menaçant la sécurité et l'ordre publics, lesquels faits ont été documentés dans une vidéo relayée sur les applications de la messagerie instantanée.

Les opérations de fouille et de palpation préventive ont permis la saisie, en possession des individus arrêtés, de plusieurs masques et vaporisateurs de peinture rouge et blanche, a précisé la même source.

Elle a conclu que les suspects ont été soumis à une enquête judiciaire menée par la brigade de la police judiciaire de Salé sous la supervision du parquet compétent.