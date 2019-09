Maroc : Fortes averses orageuses avec chute de grêle à partir de ce dimanche

De fortes averses orageuses avec chute de grêle, de niveau rouge, sont attendues dimanche de 11h à 18h, dans les provinces d'Al Hoceima, Driouch et Nador, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial. Les provinces de Berkane, Boulemane, Chefchaouen, Guercig, Jerada, Ouezzane, Oujda, Sefrou, Taounate, Taourirt, Taza et Tétouan sont également concernées par ces averses, de niveau orange, le dimanche de 11h à 22h, ajoute le bulletin.

De fortes averses orageuses avec chute de grêle, de niveau orange, intéresseront, le dimanche de 22h au lundi à 6h, les provinces de Berkane, Guercif, Jerada, Oujda et Taourirt, et les provinces de Driouch et Nador du dimanche à 18h à lundi à 6h.

Ces averses orageuse pourront être localement accompagnées par des rafales de vents sous orages, selon la même source.