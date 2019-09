France : Deux femmes imames dirigent une prière devant une assemblée mixte

Eva Janadin (à droite) et Anne-Sophie Monsinay au cours d’une présentation de leur étude «Une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste». / Ph. mizane.info

C’est devant une assemblée totalement mixte que deux femmes imames ont dirigé une prière samedi 7 septembre à Paris, pour une cérémonie majoritairement célébrée en français, indique l’Agence France-Presse (AFP).

«Ce moment est important pour l’islam de France, notamment parce que cette prière permet de garantir l’égalité homme-femme dans le culte musulman», a déclaré Eva Janadin, l’une des deux femmes imames lors de son discours d’ouverture.

Dans la salle, hommes et femmes se côtoient. Les sermons sont prononcés en français et les formules arabes sont systématiquement traduites. Parmi les fidèles, certaines femmes portent un voile, d’autres non, notamment les deux imames : l’une a revêtu une jupe longue, l’autre est en jean.

Cela fait plusieurs années que Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay, toutes deux converties à l’islam, souhaitaient mettre en pratique leur vision d’un islam «progressiste» et «éclairé». «Aujourd’hui avec cette première prière, cela se concrétise», s’est félicitée Anne-Sophie Monsinay.

Les deux femmes estiment que «beaucoup de musulmanes et de musulmans ont un besoin vital d’émancipation et de libération». Dans ce sens, elles veulent mettre à leur disposition «des espaces de dialogue libres de toute pression communautaire et familiale».