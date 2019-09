UFC : Victoire par KO de Ottman Azaitar face à Teemu Packalen

Le Marocain Ottman Azaitar s'est imposé par KO devant le Finlandais Teemu Packalen, samedi dans un combat du poids léger comptant pour le championnat UFC (Ultimate Fighting Championship) à Abu Dhabi.

Dès le début du combat, Ottman Azaitar, qui compte à son actif plusieurs victoires a imposé son style face à son adversaire qui n'a eu qu'à se défendre. Ottman Azaitar (29 ans), champion du monde des arts martiaux mixtes (MMA), n'a laissé, ainsi, aucune chance à Packalen qui s'est incliné par KO dès le premier round.

OHHHHHHHH! ?@OttmanAzaitar has ARRIVED in the UFC! ??



? Watch LIVE on @UFCFightPass NOW! pic.twitter.com/0MVN9jzfnz