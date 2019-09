Maroc : Averses orageuses et grêle dans plusieurs provinces ce vendredi

De fortes averses orageuses avec chute de grêle sont attendues vendredi de 13h00 à minuit dans plusieurs provinces du Maroc, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

Sont concernées les provinces d'Al Haouz, Azilal, Béni-Mellal, El Kelaa des Sraghna, Errachidia, Fkih Ben Salah, Ifrane, Khénifra, Khouribga, Marrakech, Midelt, Ouarzazate, Rehamna, Settat, Tinghir, Youssoufia et Zagora, précise la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

La situation météorologique restera instable la journée de samedi sur les provinces relevant du Haut et du Moyen Atlas, du Sud-Est et du Rif, indique la même source. Le dimanche, la situation météorologique pourra être favorable à des fortes averses orageuses essentiellement sur les cotes méditerranéennes, le Rif et l'Oriental, ajoute la DMN.