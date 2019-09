TV5 Monde Afrique se conforte en 1ère chaîne internationale en Afrique francophone

TV5 Monde Afrique s’affiche comme la première chaîne internationale en Afrique francophone chez les 30 ans et plus. C’est ce qui ressort de la dernière étude Africascope : la chaîne est regardée chaque semaine par près d’un téléspectateur sur deux (47,4%) âgés de 30 ans «et conserve son rang de 1ère chaîne internationale en audience hebdomadaire sur cette cible», indique-t-elle dans un communiqué.

Elle recueille par ailleurs la plus forte part d’audience auprès des cadres et dirigeants (8,6%) et elle est deuxième, à hauteur de 74,1%, en audience hebdomadaire sur cette même cible. «Elle continue à bénéficier d’une très forte notoriété auprès des 15 ans et avec un score de 82,6%. Près de 99% des cadres et dirigeants connaissent la marque TV5MONDE. Elle est également la marque la plus connue auprès des 30 ans», poursuit la même source.

L’étude a été réalisée en septembre 2018 et juin 2019 dans huit pays d’Afrique francophone : la République démocratique du Congo, le Mali, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso et le Congo Brazzaville. Africascope porte sur un échantillon représentatif de de 15 000 personnes résidant dans les capitales, soit une population totale estimée à 19,1 millions d’individus âgés de 15 ans et plus.