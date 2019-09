Banque africaine de développement : Un Marocain parmi les nouveaux administrateurs

Le Marocain Mohamed El Gholabzouri a été nommé parmi les 11 nouveaux administrateurs de la Banque africaine de développement (BAD).

Ex-adjoint au directeur du Trésor et des finances extérieures chargé du pôle financements et relations extérieures, Mohamed El Gholabzouri est administrateur pour le Maroc, le Togo et la Tunisie, indique l’institution financière africaine, citée par L’Economiste.

Les nouveaux membres (3 femmes et 8 hommes) ont été nommés pour les trois prochaines années et présentés à leurs pairs à l’occasion du programme d’orientation tenu du 2 au 4 septembre au siège de la Banque, à Abidjan, conclut-on.