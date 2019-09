Rentrée scolaire : EL Othmani appelle au respect des dispositions de la réforme de l’enseignement

Le chef du gouvernement Saadeddine El Othmani a appelé toutes les composantes du système éducatif et les parties concernées à respecter, à tous les niveaux, les dispositions de la réforme de l’enseignement.

S'exprimant à l'ouverture du conseil du gouvernement, à l’occasion de la rentrée scolaire, il a mis en avant la «réforme très importante» de ce secteur, «depuis la vision stratégique de la réforme (2015-2030), en passant par la loi cadre relative au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, récemment adoptée».

Dans ce sens, Saadeddine El Othmani a assuré que le gouvernement veillera au suivi du respect de ces dispositions, insistant, par là même, que personne n'a le droit de prendre des décisions unilatérales dans ce domaine. «Il y a un accord avec le ministre de l’Education nationale et les autres composantes du système éducatif» sur l’impératif de mettre en œuvre la réforme, conformément à la vision stratégique et à la loi cadre, et de la manière qui va profiter au pays, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a aussi rappelé que la réforme a pour objectif d’améliorer la qualité et l’excellence de l’école marocaine, publique soit-elle ou privée, notant que ceci passera par nombre de mécanismes dont certains ont déjà commencé à porter fruit. Il a particulièrement cité, dans ce contexte, la lutte contre la déperdition scolaire, qui a considérablement diminué, assurant que les efforts se poursuivent dans ce sens.

A cette occasion, Saadeddine El Othmani a salué la famille de l’enseignement, notamment les élèves et leurs parents, leur souhaitant une année scolaire réussie.