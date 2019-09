Maroc : L'ONCF a transporté plus de 8 millions de voyageurs cet été

A l'issue de la période estivale, marquée particulièrement par l’accroissement de la mobilité des personnes, l’Office national des Chemins de fer (ONCF) a transporté plus de 8 millions de voyageurs, dont 2,5 millions pour la seule période d’Aïd Al Adha.

Dans un communiqué, l'ONCF rappelle avoir mis en place «une offre de transport étoffée sur l’ensemble du réseau ferré national, des dessertes à cadence horaire aussi bien sur les trains à grande vitesse Al Boraq reliant Casablanca et Tanger, que des trains Al Atlas desservant Marrakech, Casa et Fès ou encore des trains directs connectant Oujda et Nador à Casablanca, Rabat et Tanger».

L’ONCF met en avant la «confiance manifeste» des voyageurs, notamment envers Al Boraq, qui a transporté pas moins de 2 millions de voyageurs depuis son lancement, faisant de ce train une «véritable icône du transport ferroviaire nationale de par sa rapidité, son confort, ainsi que le plaisir de voyage qu’il procure».

Aussi, des «offres tarifaires très compétitives et valables sur l’ensemble des axes du réseau ont été mises à la disposition des clients au cours de la période estivale, rendant le train toujours plus accessible aux différents segments de clients», poursuit l'ONCF qui cite dans ce sens les tarifs Promo du train Al Boraq, les offres promotionnelles des trains de l’Oriental ou le tarif Yalla à 49 dhs seulement, disponibles sur plusieurs relations inter-city Al Atlas.