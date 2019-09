Insolite : Une photo d’Ahmed Zefzafi utilisée par Al Jazeera pour un article sur Israël

Pour le site d’information de la chaîne qatarie Al Jazeera, Ahmed Zefzafi est un Palestinien d’Al-Khalil qui proteste contre la visite de Benyamin Netanyahou. Hier, la page Facebook Al Jazeera Mubasher a publié un article sur la visite du premier ministre israélien dans la ville palestinienne d’Al-Khalil. L’occasion d’expliquer les raisons de ce déplacement ainsi que les préparatifs.

Le média ajoute qu’il intervient en pleine campagne électorale, les élections du Knesset étant prévues le 17 septembre prochain. Al Jazeera Mubasher précise aussi que des banderoles et drapeaux noirs ont été brandis car les Palestiniens considèrent que ce déplacement est une sorte de «provocation» et une «tentative de légitimation de l’occupation et de la présence des colons».

Mais pour illustrer son article et au lieu de mettre une photo de Benyamin Netanyahou, le média a mis deux photos d’Ahmed Zefzafi.

Des photos où l’on voit le père du leader du Hirak du Rif mettre des drapeaux noirs sur la terrasse de sa maison. Publiées le 12 août dernier, le jour de l’Aid El Kébir, en signe du «climat sombre régnant dans le Rif en ce jour de fête célébrée sans les détenus», selon le père de Nasser Zefzafi.



Bien qu’Al Jazeera ait rectifié son erreur sur son site, les deux photos d’Ahmed Zefzafi sur un article consacré à Benyamin Netanyahou figurent toujours sur la page Facebook et font réagir depuis hier plusieurs internautes marocains.



Ce n’est pas la première fois qu’Al Jazeera se trompe de photos en impliquant des Marocains. Rappelez-vous, en février dernier, le média avait mis la photo de l’actrice marocaine Loubna Abidar pour illustrer un article consacré à Hareer Hussein Kamel, petite-fille de l’ancien président irakien Saddam Hussein. Une publication qui avait beaucoup amusé les internautes marocains.