France : Un millier de migrants doivent quitter le gymnase de Grande-Synthe

Le tribunal administratif de Lille a ordonné, mercredi 4 septembre, l’expulsion d’un millier de migrants, majoritairement de nationalité irakienne, vivant dans et autour d’un gymnase de Grande-Synthe (Nord), conformément à la requête de la mairie, qui avait rouvert cette structure en décembre 2018, indique l’agence France-Presse (AFP).

D’après un constat d’huissier produit par la commune, environ 170 personnes vivaient début août à l’intérieur du gymnase et 800 personnes dans environ 550 tentes aux abords.

Une décision que le juge des référés explique par le fait que le campement générait des «problèmes de salubrité» du fait de «l’insuffisance» des installations sanitaires au regard de la population du campement et de «l’accumulation de déchets ménagers».

Au début de l’été, la préfecture du Nord avait installé, sur injonction du Conseil d’État, des points d’eau, douches et sanitaires à proximité de ce gymnase, mais les associations avaient jugé que leur nombre n’était pas suffisant.

Le tribunal estime par ailleurs que ce campement était à l’origine de «graves problèmes de sécurité publique», eu égard aux «rixes» et aux «violences constatées au sein du campement», à la «présence active» de passeurs et au risque d’incendie généré par les feux «fréquemment allumés sur le campement» notamment. Dans ces conditions, le tribunal ordonne «aux occupants» de «libérer sans délai» le gymnase et le domaine public autour.