Maroc : Une cellule terroriste active à Nador et à Berkane démantelée

Dans le cadre des efforts visant à faire face aux menaces terroristes, le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a démantelé, ce jeudi, une cellule terroriste composée de cinq individus.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur, parvenu à Yabiladi, précise que les personnes arrêtées sont âgées de 27 à 41 ans et s’activent dans les villes de Berkane et Nador. L’opération a permis la saisie d'équipements électroniques et d'armes blanches, note le communiqué.

Selon les données préliminaires, les membres de cette cellule planifiaient de rejoindre des camps d'une branche de Daech dans la région sahelo-saharienne, avant de décider d'adhérer à l'exécution d'opérations terroristes ciblant des sites sensibles au Maroc. Le communiqué de l’Intérieur note aussi que le chef présumé de la cellule terroriste a acquis des compétences dans le domaine des explosifs qu'il comptait utiliser dans ses projets destructeurs.

Les mis en cause seront déférés devant la justice dès la fin de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.