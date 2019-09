Dénouement heureux pour l'Américain considéré comme un Subsaharien sans-papiers

Fin des mésaventures au Maroc pour Timothy Hucks. Lundi matin, cet Américain originaire de l’Etat de New York a repris son chemin vers les Etats-Unis, ce qui met fin à ses péripéties dans le royaume, où la police marocaine l’avait pris pour un migrant subsaharien sans-papiers. En effet, un proche du jeune homme confirme à Yabiladi que ce dernier «a pu prendre le ferry pour Tarifa, afin de regagner New York via l’Espagne».

En mars dernier lors d’un contrôle d’identité à Rabat, Timothy Hucks a été embarqué avec des sans-papiers. Pourtant, il avait prouvé son identité en présentant son permis de conduire américain, faute de passeport laissé à son domicile. S’en est suivi un déplacement forcé vers Béni Mellal.

Lorsqu'il voudra quitter le Maroc quelques mois plus tard, nouvelle mésaventure cette fois avec la police aux frontières, la durée de son titre de séjour étant arrivée à expiration. Chaque tentative de sortie légale du territoire lui est alors refusée, l’empêchant ainsi de retourner à son pays. La semaine dernière, Timothy Hucks a raconté cet enchaînement sur son compte Twitter, avant de faire part à Yabiladi de son choc en dénonçant «un délit de faciès et du profilage racial».

Son blocage au niveau de la police frontière s'est débloqué (coïncidence ou enchainement heureux ?) 3 jours après avoir rendu public ses mésaventures.