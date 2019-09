France : Une action pro-burkini conduit à la fermeture d’une piscine

Dimanche dernier, quinze personnes ont protesté contre l’interdiction du port du burkini à la piscine de la Cour-des-Lions, dans le onzième arrondissement de Paris, en investissant le bassin. «On se baignera, on se baignera ! Même si les racistes ne veulent pas, nous, on se baignera !» ont scandé les participantes de l’opération au milieu des nageurs, comme le rapporte Le Parisien.

Parmi ce groupe, cinq femmes musulmanes en burkini mais aussi des militantes féministes en maillot une ou deux pièces, des transgenres et des hommes, selon l’AFP, qui fait état de l’intervention des maîtres-nageurs puis de la police, sans heurts. «Seul moment de tension : un baigneur irrité par l’initiative a montré son sexe aux militantes», indique la même source.

L’opération militante et ses suites ont pousser la direction de la piscine à fermer, expulsant nageurs et participants au rassemblement qui ont quitté le lieu en brandissant une banderole avec le slogan «piscine pour toutes, stop islamophobie». Ces derniers appellent au «changement des règlements intérieurs des piscines, et l’accessibilité aux loisirs pour tous-tes». «Nos corps nous appartiennent, nous les couvrons ou les découvrons pour des raisons qui nous regardent», indique leur communiqué, cité par le média.

Contactée par Le Parisien, la mairie de Paris qui gère la piscine évoque justement le règlement des piscines municipales qui «proscrit les combinaisons, comme les shorts, les caleçons, les bermudas ou les tee-shirts» (sic). «Il s’agit de faire respecter la réglementation, qui interdit pour des raisons de sécurité et d’hygiène tout de qui amène dans l’eau beaucoup de tissus» souligne la Ville de Paris auprès de la même source.

Réagissant auprès de cette dernière, le collectif auteur de l’action considère que son objectif est de soutenir le droit «d’accéder à la piscine en tant que femmes musulmanes» qui portent le burkini. «On veut revendiquer notre choix de le porter et de pouvoir continuer à avoir nos loisirs sans qu’on puisse être importunées par des règlements discriminants», a expliqué l’une des participantes.