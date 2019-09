Maroc : Plusieurs villes à la merci des violentes crues et des coulées de boue

Au Maroc et à l’approche de la fin de la saison estivale, plusieurs provinces du royaume connaissent des averses orageuses intenses depuis la semaine dernière. Si celles de la province de Taroudant ont causé, mercredi dernier, le décès de 7 personnes emportées par les crues dévalant sur la commune de Tizirt, les violentes averses de la province d’Al Haouz ont causé d’importants dégâts matériels. Elles ont été immortalisées par les Marocains présents sur place, comme le cas des inondations ayant frappé dimanche la vallée d’Imlil.

Ainsi, selon les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, la violente crue de l'oued, liée à des pluies torrentielles, a inondé le plateau d’Imlil et a détruit un pont.

Imlil, Morocco

المغرب، إنزلاق أرضي بعد هطول الأمطار على الجبال بمركز إمليل مساء اليوم . pic.twitter.com/B5rvn1ouOi — Kamal Badr-din (@Lixus_014) 1 septembre 2019

Samir Oumoussa, un guide touristique à Imlil contacté par Yabiladi ce lundi, affirme que la crue a détruit un pont, et endommagé plusieurs véhicules. «Personne n’a été blessée lors de ces événements et les autorités locales ont été mobilisées pour intervenir», nous déclare-t-il.

Plus au sud, les crues de oued Souss ont emporté un berger. L’incident se serait déroulé dans un quartier d’Inzgane, près d’Agadir, selon Alyouam 24.

Des averses prévues encore ce lundi

Des sources sur place ont indiqué au média que le berger n’aurait pas remarqué le niveau d’eau élevé de l’oued, suite aux inondations que connait la région. Ahmed Adrak, président de la commune urbaine d’Inzgane, a mis en garde contre la «hausse dangereuse du niveau des eaux de oued Souss ces derniers jours, suite aux crues torrentielles dans la région de Taroudant». Il a également appelé les habitants près de l’oued à la vigilance.

Une vigilance qui doit devra être encore de mise ce lundi suite à l’alerte météorologique émise par la Direction de la météorologie nationale (DMN). Celle-ci a évoqué des averses orageuses localement fortes dans les provinces d'Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Boulmane, Kelaat Sraghna, Errachidia, Figuig, Fkih Ben Salah, Ifrane, Khenifra, Khouribga, Midelt, Ouarzazate, Sefrou, Settat, Tinghir et Zagora. Des averses orageuses qui pourront être localement accompagnées par des chutes de grêle et des rafales sous orages. Dimanche, la DMN annonçait, dans un bulletin spécial, d’importantes averses orageuses touchant plusieurs villes des provinces d’Al Haouz, Aousserd, Assa-Zag, Es-Smara, Ouarzazate, Oued Eddahab, Taroudant et Tata.

Une situation météorologique qui intervient alors que les autorités locales à Taroudant ont annoncé avoir enfin retrouvé le corps de l’homme disparu suite aux inondations à Tizirt. Avec ce corps «retrouvé au niveau de Oued Tlat au douar Ifrni situé à 20 kms du lieu de l'incident», le bilan s'élève à 8 décès et plusieurs blessés.