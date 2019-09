Maroc : L’archevêque de Rabat nommé cardinal par le pape François

Cristóbal López Romero, jusque-là archevêque de Rabat, a été nommé cardinal par le pape François. Dans une déclaration donnée ce lundi à l’agence de presse EFE, l’Espagnol a considéré ce geste comme un signe de «soutien au dialogue interconfessionnel, principalement entre l’islam et le christianisme».

López Romero a fait part de sa surprise de se voir nommé à ce poste. L’agence de presse espagnole indique que le nouveau cardinal a appris la nouvelle dimanche, à la fin de la messe à la cathédrale de Rabat. «Cela fait un an que je suis archevêque, ce n’est donc probablement pas par mérite (…) Cela a plus à voir avec des raisons ecclésiales et même avec la politique internationale», explique-t-il avec modestie.

Pour López Romero, cette nomination représente aussi «une reconnaissance du travail et de l’Eglise au Maghreb, du Maroc à la Libye, en passant par la Tunisie et l’Algérie». En effet, le travail ecclésial au Maghreb, en plus du travail liturgique pour les étrangers, se fait majoritairement dans le domaine caritatif, social et humanitaire. Ces dernière années, l’aide aux migrants présents dans le pays a pris une part plus conséquente.