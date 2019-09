Drame de Tizrit : Nordin Amrabat n’a pas fait de don aux victimes de la crue [Désintox]

Le 28 août dernier, une crue a emporté tout un stade de football construit sur le lit d’une rivière asséchée, dans la commune rurale de Tizrit (province de Marrakech). Le bilan est d’au moins sept morts et la population locale est encore sous le choc, d’autant plus que le terrain abritait un tournoi de jeunes au moment du drame.

Sur place, la gestion en amont et des suites du drame est contestée, au moment où des habitants considèrent que celui-ci a prouvé les limites des moyens alloués à la prise en charge des rescapés ainsi que des proches des victimes, remettant ainsi en doute le sens de responsabilité des acteurs public concernés.

Mais au cœur de la consternation, des utilisateurs sur les réseaux sociaux se sont emballés à l’idée que l’international marocain Nordin Amrabat aurait fait un don de cinq millions de dirhams au profit des familles des victimes. «Beau geste de Nordin Amrabat qui a effectué un don de 500 000 $ pour le village d’Imi Ntiyaret où est arrivé la terrible tragédie cette semaine», lit-on par exemple sur le compte Twitter Soccer212 depuis le 31 août dernier.

Un autre utilisateur confirme lui aussi que «Nordin Amrabat a fait un don de 500 000 dollars pour les familles des victimes», allant jusqu’à déclarer que le joueur «financera aussi la construction d’un stade de football pour le village d’Imi Ntiyaret».

Axé sur le relai des actualités des Lions de l’Atlas, le compte Twitter IzemPro affirme même que «selon [ses] sources», Nordin Amrabat «fait un don de 500 mille euro pour les habitant» en plus d’un stade de football.

Certains médias également se sont emballés

Ces comptes ne sont pas les seuls à avoir relayer ces affirmations, puisque ces publications ont été partagées par des centaines d’autres utilisateur, sans compter les réactions que ces posts ont généré.

Mais plus d’avoir fait le buzz sur les réseaux sociaux, l’information est largement reprise par certains sites d’information arabophones, repris par le site espagnol El Desmarque. Quelques sites francophones sont même parti à la rencontre des jeunes de Tizrit pour les faire réagir sur ce qui a jusque-là été une supposition, voire une rumeur.

Dans ce sens, Le Site Info a tendu le micro à l’un des riverains, qui affirme que «les familles des victimes ont besoin de soutien financier et moral». «Nous avons entendu, comme tout le monde, que le joueur aurait fait un don. Nous aimerions que ça se réalise, que ça soit vrai (…)», a-t-il déclaré au média, qui ne dit par ailleurs être sûr que l’information est confirmée.

Contacté par Yabiladi, le président de l’association Tizrit pour le développement et la solidarité, qui a pris l’initiative de mettre en place le stade emporté par la crue, nie toute réception de don de la part des familles des victimes et explique que ces derniers «n’ont reçu aucune promesse dans ce sens». «Comme tout le monde, nous avons en effet vu que cette rumeur a été largement partagée sur les réseaux sociaux et certains sites, mais elle reste une rumeur, justement», nous affirme-t-il

De plus, l’acteur associatif souligne qu’«aucune contribution financière ou sous une autre forme n’a été officiellement versée ou promise par un sportif professionnel ou encore un club sportif, que ce soit à l’association, aux rescapés ou à leurs proches». «Nous n’avons eu aucun contact avec un joueur de la sélection nationale dans ce cadre», ajoute-t-il encore.

L'information selon laquelle l'international marocain Nordin Amrabat aurait fait don de cinq millions de dirhams pour soutenir les familles touchés par le drame de Taroudant est fausse! Vérifié auprès du Lion de l'Atlas lui meme. pic.twitter.com/dfuyQqjInU — Dean Zidouhia (@DZidouhia) 2 septembre 2019

«L’information selon laquelle l’international marocain Nordin Amrabat aurait fait don de cinq millions de dirhams pour soutenir les familles touchés par le drame de Taroudant est fausse ! Vérifiez auprès du Lion de l’Atlas lui-même», fustige ce lundi un utilisateur sur Twitter.

De son côté, Le360 Sport a vérifié la crédibilité de ces affirmations auprès de proches du joueur au sein du club saoudien d’Al Nasr. Ces derniers démentent catégoriquement et soulignent qu’il s’agit ici d’«une fausse information».