Egypte : Réunion de la Conférence des chargés des affaires des réfugiés palestiniens

La Conférence des responsables chargés des affaires des réfugiés palestiniens dans les pays arabes tiendra, mardi au Caire, une réunion d'urgence en vue de discuter du renouvellement du mandat de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et de sa crise financière.

La réunion se tient à la demande de l'Etat de Palestine pour discuter du renouvellement du mandat de l'UNRWA pour les trois prochaines années, a indiqué la Ligue Arabe dans un communiqué.

La réunion se déroulera en présence de représentants de pays arabes qui accueillent les réfugiés, du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, de l’Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation arabe pour l'éducation, de la culture et les sciences (ALECSO) et de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO), précise la même source.

Le décision de certains pays donateurs de geler leur aide financière à l’UNRWA dans le sillage de fuites de documents concernant une enquête pour corruption ouverte par le bureau des services de contrôle interne des Nations Unies à l’encontre de responsables de l’agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens sera le point focal de cette réunion, précise la même source.

La rencontre sera sanctionnée par des recommandations et par un mémorandum d’appui à la mission de l’UNRWA et au renouvellement de son mandat, a fait savoir Ahmed Abu Holy, chef du département des réfugiés au sein de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).