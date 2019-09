Texas : Une nouvelle fusillade fait au moins 5 morts et 21 blessés

En fin de journée de samedi, des tirs sont survenus entre les villes de Midland et Odessa à l’ouest du Texas (Etats-Unis). Les forces de l’ordre évoquent plusieurs morts, cinq étant confirmés pour le moment, en plus d’une vingtaine de blessés. Quant à l’un des tireurs qui aurait la trentaine, décrit comme «typé blanc», il a été abattu après avoir été maîtrisé par un témoin en attendant l’intervention de la police, selon le média britannique The Independent.

L’agence de presse Belga indique que les sources policières divergent sur le nombre d’assaillants. La police d’Odessa en évoque un mais celle de Midland décrit deux tireurs qui auraient séparément ouvert le feu depuis deux voitures. Le chef de la police d’Odessa, Michael Gerke, évoque bien un bilan de de cinq morts et de 21 blessés, dont trois représentants des forces de l’ordre.

Quant au gouverneur du Texas, Greg Abbott, il a évoqué «une attaque insensée et lâche», affirmant que son Etat n’allait pas être «emporté par la haine et la violence». «Nous allons nous unir, comme les Texans le font toujours, pour répondre à cette tragédie», a-t-il rassuré. Le gouverneur est d’ailleurs attendu à Odessa ce dimanche. L’université du Texas Permian Basin a été bouclée de même que l’hôpital où sont traités les blessés.

Texas flags have been lowered to half-staff in honor of those who lost their lives in the shooting in Midland and Odessa. pic.twitter.com/9TCJDQOroV