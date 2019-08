Marrakech : L’avocat controversé Isaac Charia défend le mémorial de l’Holocauste de PixelHelper

Détruit lundi dernier faute d’autorisation, selon le ministère de l’Intérieur, le mémorial de l’Holocauste érigé par l’ONG allemande PixelHelper dans la commune rurale d’Aït Faska (province de Marrakech) fait de nouveau parler de lui. En effet, l’association a annoncé ce samedi que l’avocat Isaac Charia s’est saisi de l’affaire, dans l’idée d’«empêcher la démolition» de ce qui reste des «œuvres d’art» érigées sur ce site.

L’annonce a été faite sur Facebook par Oliver Bienkowski, fondateur de l’ONG en question et qui présente son projet comme un hommage aux victimes juives et LGBTQ+ de ce crime de la Seconde guerre mondiale. Il profite de l’occasion pour réitérer son appel aux dons de 100 000 euros afin de réparer les «dégâts matériels et les dommages» causées par cette destruction qu’il considère illégale et motivée par «des raisons politiques».

«Pour mette en place des œuvres d’art sur un terrain privé, vous n’avez pas besoin de permis de construire», souligne-t-il. Par ailleurs, il exhorte l’Etat marocain à «traiter les artistes comme [lui] en tant que tel, et non pas comme les terroristes».

Si Oliver Bienkowski rappelle que l’avocat controversé est membre du conseil d’administration du Parti marocain libéral, il ne mentionne pas que celui-ci a précédemment été médiatisé à travers le dépôt de son adhésion au PJD, qui l’a alors présenté comme étant de confession juive avant que l’information ne se révèle fausse.

Auparavant membre du comité de défense des militants du Hirak du Rif, Me Charia s’en est retiré en 2017 après ses déclarations concernant Ilyas El Omari, alors numéro un du PAM qu’il a accusé de «monter Nasser Zefzafi pour conspirer contre le roi et le pays».

Au cœur d’une polémique depuis la destruction du mémorial, Oliver Bienkowski a, pour sa part, réfuté tout lien avec Israël dans le cadre de ce projet de mémorial. Il répondait ainsi il a certaines ONG nationales, notamment l’Association marocaine des droits humains (AMDH) qui l’a accusé de normalisation et de propagande sioniste, en révélant un précédent projet similaire qui n’a pas vu le jour.